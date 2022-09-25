Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu - Son Dakika
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Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

25.09.2022 16:44

Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy şehit oldu.

Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 23 Eylül Cuma günü, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde aracı arızalan kişiye yardım eden Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30), yoldan geçen U.C. yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet çarptı.

Yaralanan Özsoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Şehit Özsoy için Rize Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından dua edildi.

Törene şehit eşinin üniformasını giyerek katılan Hatice Özsoy, şehidin naaşının taşınması sırasında görevli askerlere "Ne olur, fotoğrafını ben taşıyayım." diye seslendi.

Törene, şehidin annesi Fatma Özsoy ve yakınlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, vali yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman ve Sedat Sezik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, diğer yetkililer ve askerler katıldı.

Törenin ardından Özsoy'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi.

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Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞA, JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞA, JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN
Kaynak: AA

Osman Özsoy, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu - Son Dakika

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