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Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu - Son Dakika

Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu

21.12.2021 15:37

Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu Rize'de Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs 3 gündür yaşadığını söylediği çardakta donmak üzereyken bulundu.

Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu

RİZE - Rize'de Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs 3 gündür yaşadığını söylediği çardakta donmak üzereyken bulundu.

Olay merkezde sahil dolgu alanında bulunan çardaklarda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. 3 gündür sokakta yaşadığı öğrenilen çardakta hareketsiz oturan vatandaş Rize Belediyesi Zabıta Ekiplerinin dikkatini çekti. Görenlerin 112 acil çağrı hizmetlerine haber vermesi üzerine hareketsiz oturan şahısın bulunduğu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şahsın alkollü olduğu ve 'Sınır dışı edilmek istemiyorum' dediği öğrenildi.

Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu
Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu
Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu
Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu
Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu
Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu
Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu

Rize Belediyesi, Gürcistan, Zabıta, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu - Son Dakika


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