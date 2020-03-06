Rize'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Dörtyol köyü mevkisinde, Mustafa Bayramoğlu yönetimindeki 53 DP 873 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan Bayramoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aracın takla atmasının yanı sıra istasyondaki çalışanların olay yerinden uzaklaşması ve bir çocuğun annesiyle birlikte köpekle ilgilenmesi de yer alıyor.