Rize'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Rize'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Rize'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Rize'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Rize'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fuat K. yönetimindeki 53 DZ 477 plakalı İyidere halk otobüsü, D-10 kara yolunun Derepazarı ilçesi Uzunkaya köyü mevkisinde, Adem Bal'ın kullandığı 53 AAL 435 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Hikayet Bal (63) hayatını kaybederken Adem Bal, Banu Bal ve Havva Çoğalmış ile halk otobüsünde bulunan Hasan Giritlioğlu yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halk otobüsü sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alındı.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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