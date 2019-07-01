Rize'de hamile kadından bir haftadır haber alınamıyor
19 dakika önce
Rize'de bir haftadır kayıp olan 1,5 aylık hamile aranıyor.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:08 Kaynak: AA
'de bir haftadır kayıp olan 1,5 aylık hamile aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin
ilçesine bağlı Topluca köyünde yaşayan 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten (20), 25 Haziran Salı günü sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Kadının eve dönmemesi üzerine eşi Mehmet Çamkerten, jandarmaya müracaat ederek yardım istedi.
Çamkerten'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
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