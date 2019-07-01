Son Dakika Haberleri: Rize'de hamile kadından bir haftadır haber alınamıyor
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Rize'de hamile kadından bir haftadır haber alınamıyor

19 dakika önce

Rize'de bir haftadır kayıp olan 1,5 aylık hamile aranıyor.

Rize'de hamile kadından bir haftadır haber alınamıyor, System.String[]
Rize'de bir haftadır kayıp olan 1,5 aylık hamile aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde yaşayan 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten (20), 25 Haziran Salı günü sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Kadının eve dönmemesi üzerine eşi Mehmet Çamkerten, jandarmaya müracaat ederek yardım istedi.
Çamkerten'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:08 Kaynak: AA
çamlıhemşin, 25 haziran, salı günü, rize, Güncel
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