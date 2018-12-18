Son Dakika Haberleri: Rize'de Harfiyat Kamyonu Dehşeti; Anne ve Okula Götürdüğü Kızı Öldü (3)

Rize'de Harfiyat Kamyonu Dehşeti; Anne ve Okula Götürdüğü Kızı Öldü (3)

4 saat önce

Rize'de, Sabire Öksüz ve kızı Melisa Öksüz'ün ölümüne neden olan harfiyat kamyonunun trafiğe kapalı yola aniden girdiği görüntüler ortaya çıktı.

Rize'de Harfiyat Kamyonu Dehşeti; Anne ve Okula Götürdüğü Kızı Öldü (3), System.String[]
Rize'de, Sabire Öksüz ve kızı Melisa Öksüz'ün ölümüne neden olan harfiyat kamyonunun trafiğe kapalı yola aniden girdiği görüntüler ortaya çıktı. İnşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı yönetimindeki kamyon anne ve kızını altına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:33 Kaynak: DHA

Anne, Rize, Güncel
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