Rize'de Harfiyat Kamyonu Dehşeti; Anne ve Okula Götürdüğü Kızı Öldü (3)
4 saat önce
Rize'de, Sabire Öksüz ve kızı Melisa Öksüz'ün ölümüne neden olan harfiyat kamyonunun trafiğe kapalı yola aniden girdiği görüntüler ortaya çıktı.
Rize
'de, Sabire Öksüz ve kızı Melisa Öksüz'ün ölümüne neden olan harfiyat kamyonunun trafiğe kapalı yola aniden girdiği görüntüler ortaya çıktı. İnşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı
yönetimindeki kamyon anne ve kızını altına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:33 Kaynak: DHA
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