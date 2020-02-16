Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa güçlükle taşındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa güçlükle taşındı - Son Dakika

Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa güçlükle taşındı

7 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesi Alçılı köyünde rahatsızlanan 70 yaşındaki vatandaş, karla kaplı yolda ambulansa kadar güçlükle taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa güçlükle taşındı, System.String[]

Rize'nin Pazar ilçesi Alçılı köyünde rahatsızlanan 70 yaşındaki vatandaş, karla kaplı yolda ambulansa kadar güçlükle taşınarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Alçılı köyünde yaşayan Hüseyin Özbağdaşlı (70) aniden hastalanınca eşi yardım istedi. Köy yolunun karla kaplı olması nedeniyle Özel İdare iş makinesi eşliğinde yola çıkan sağlık ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra hastaya ulaşabildi. Evinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa karla kaplı yolda büyük bir mücadele verilerek taşınan yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Alçılı Köyü Muhtarı Yener Kadıoğlu, hastayı karda yuvarlana yuvarlana indirdiklerini söyleyerek, "Maalesef tüm çabamıza rağmen ambulans hastaya ulaşamadı. 3 saatlik bir mücadele sonrası iş makinesiyle hastanın evine yaklaşık 500 metre yaklaşabildik. Kalan mesafede 112 acil ve ATT ekibi arkadaşlarımız, köylülerimiz el ele verdik, bir yandan karla kaplı yolu açarak, bir yandan da karda yuvarlana yuvarlana Hüseyin amcamızı ambulansa yetiştirdik ve hastanede tedavi altına alınmasını sağladık" dedi. - RİZE

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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