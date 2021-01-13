Rize'de hastanenin ecza deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Yangın, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden hastane personeli tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunun olduğu bölümde yangın çıktı.

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