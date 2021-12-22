Rize'de havalimanı, limandan sonra hastane de deniz dolgu alanına - Tekrar - Son Dakika

RİZE'de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanarak hastane inşaatının başlayacağını belirtti.

Rize'de 3 bin 920 kilometre olan yüzölçümün büyük çoğunluğu dik ve engebeli arazilerden oluşması yapılaşma zorluğuna neden oluyor. Düz arazi bulunamayan kentte deniz doldurularak kazanılan alanlarda yapılaşma uygulanıyor. Kent merkezinin 3'te 1'i 1960'lı yıllarda deniz dolgusu ile kazanılan alana kurulan Rize'de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı. Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek 850 yatak kapasiteli tüm odaları deniz manzaralı şehir hastanesi için ÇED raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı.