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Rize'de havuza düşen yavru karacayı işçiler kurtardı - Son Dakika

Rize'de havuza düşen yavru karacayı işçiler kurtardı

26.01.2022 14:51
Rize'de havuza düşen yavru karacayı işçiler kurtardı

Rize'de fabrikanın su havuzuna düşen yavru karaca, çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Rize'de fabrikanın su havuzuna düşen yavru karaca, çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Güneysu ilçesinde ÇAYKUR'a ait Ulucami Çay Fabrikası'na giren yavru karaca, bir süre koştuktan sonra havuza düştü. Bir süre suda çırpınan karaca kendi kendine sudan çıkmayı başaramadı.

Durumu fark eden fabrika çalışanları, karacayı 80 santimetre derinliğindeki su havuzundan çıkarttı.

Battaniyeye sardıkları yavru karacayı bir süre ısıtan çalışanlar, daha sonra doğal yaşam ortamına saldı.

Fabrika çalışanlarından Bayram Turan, gazetecilere, sabah işe geldikten bir süre sonra havuzda ses duyduklarını söyledi.

Dışarı çıktıklarında yavru karacanın suyun içinde çırpındığını gördüklerini anlatan Turan, "Korkmasın diye bir süre kendisinin çıkmasını bekledik. Yanımda bulunan arkadaşıma 'Gidip kurtaralım.' dedim. Havuzun kenarından tutup çıkardık. Battaniye sardıktan sonra sobanın yanında biraz ısıttık. Arkadaşlarla biraz sevdikten sonra doğal ortamına bıraktık." diye konuştu.

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Güneysu, Fabrika, Rize, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rize'de havuza düşen yavru karacayı işçiler kurtardı - Son Dakika
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