Son Dakika Haberleri: Rize'de heyelan
Son Dakika Güncel Rize'de heyelan

Rize'de heyelan

6 saat önce

Rize'de sağanak nedeniyle bir köyde heyelan meydana geldi.

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Rize'de sağanak nedeniyle bir köyde heyelan meydana geldi.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla merkeze bağlı Pazarköy'de heyelan yaşandı. Yamaçtan sürüklenen toprak birikintisi, köy içinde ulaşımı sağlayan yola döküldü. Trafiğe kapanan yolun ulaşıma açılması için Rize İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Pazarköy Muhtarı Harun Sait Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağıştan dolayı köy yolunun üst kısmındaki yaklaşık 50 metrelik bölümde heyelan meydana geldiğini söyledi. Ekiplerin yolu açmak için çalıştığını belirten Er, "Heyelan nedeniyle yolumuz 2-3 gün trafiğe kapalı olacak. Herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. Tüm vatandaşlarımız da bilgilendirildi." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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