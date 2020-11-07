Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2) - Son Dakika

Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)

07.11.2020 15:18
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2), System.String[]

1 BİNA DAHA BOŞALTILDI, SAYI 4'E ÇIKTIRize'nin Pazar ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda tedbir amacıyla boşaltılan evlerin sayısı 4'e çıktı.

1 BİNA DAHA BOŞALTILDI, SAYI 4'E ÇIKTI

Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda tedbir amacıyla boşaltılan evlerin sayısı 4'e çıktı. Bölgede heyelan riski nedeniyle 8 daireli bir bina daha boşaltılırken, toplamda 22 kişi evlerinden tahliye edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Rize AFAD İl Müdürü Şakir Kurk, kentte metrekareye 2 günde 150 kilogram yağış düştüğünü belirterek, Pazar ilçesinde heyelan sonucu 4 binanın tahliye edildiğini açıkladı. Kurk, "Yağışların başlaması ile birlikte ilgili kurumlar gerekli hazırlıkları yaptı. Sıkıntılı noktalarda gerekli tedbirler alındı. Kurtarma ekiplerimiz de olası bir duruma karşı il müdürlüğümüz de hazır bekliyor. Meteorolojinin yapmış olduğu sağanak uyarısı akşama doğru sona erecek ve bölge için oluşan bu tehlikeli durum bitecek" dedi.'KİMSENİN CANI YANMADI'Heyelan nedeniyle evini boşalttığını anlatan Bülent Tonyalı, "Olay olduğunda çarşıdaydım, eşim aradı ve haber verdi. Hemen eve gittim, herkes çok korkmuştu. Evin aşağısındaki çaylık ve ormanlık alanda heyelan meydana gelmişti. Evimizi tabii ki mecburen boşaltıyoruz, kimsenin canı yanmadığı için mutluyuz" diye konuştu.'ÇOCUKLARI ALDIM, KAÇTIM'Heyelan sırasında evde olduğunu söyleyen Zinnet Tonyalı da, "Akşam ailece evde oturuyorduk. Ablamın oğlu geldi 'teyze evin önündeki ağaçlar mı kesildi, aydınlık burası' diye sordu. Ben de çıktım dışarı baktım, ağaçlar yok, bahçeye gözüm kaydı bahçede büyük bir çukur vardı. Işıkla baktık ki bahçe kopuyor hemen çoluk çocuğu aldım kaçtım. Çok korkunç anlardı" dedi.

Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)
Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2)

Heyelan, Pazar, AFAD, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de heyelan, 4 ev boşaltıldı (2) - Son Dakika


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