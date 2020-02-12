Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı
6 saat önce
Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Rize'de etkili olan kar yağışının ardından karlar bazı noktalarda erimeye başladı. Karların erimesi ile heyelanlar görülürken, Pazar- Hemşin karayolu Yeniköy Mahallesi Paşaloğlu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Heyelan anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
(İHA)
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