Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı - Son Dakika

Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı

6 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Rize'de etkili olan kar yağışının ardından karlar bazı noktalarda erimeye başladı. Karların erimesi ile heyelanlar görülürken, Pazar- Hemşin karayolu Yeniköy Mahallesi Paşaloğlu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Heyelan anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

(İHA)

Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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