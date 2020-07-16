Rize'de heyelan anı kamerada - Son Dakika

Rize'de heyelan anı kamerada

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi.

Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.

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- Erbaş
Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de heyelan anı kamerada - Son Dakika
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