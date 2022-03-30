RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI - Son Dakika
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RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI

30.03.2022 13:50

Rize'de, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun kapandığı heyelanda yıkılan ahırda, 16 büyükbaş öldü.

Rize'de, Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolunun kapandığı heyelanda yıkılan ahırda, 16 büyükbaş öldü. Besici Yavuz Kalaycıoğlu, 'Arkadaşım aradı 'Toprak gelmeye başladı' dedi. Hemen buraya geldim, ahıra girip, hayvanların ipini çözmek istedim ama üstten daha çok toprak gelmeye başladı. Bir anda yukarıdan toprak ve kayalar ahırın üzerine çöktü. 16 hayvanım toprak altında kaldı? dedi.

Heyelan alanında incelemelerde bulunan Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen de 'Son yağışların etkisiyle birlikte toprak kayması yaşandı. Kimseye zarar gelmedi ancak 16 hayvan telef oldu. Araç trafiğinin yoğun olduğu zamanda araca denk gelmemesi de sevindirdi. Burada güvenlik önlemleri aldık. Trafik akışını başka güzergaha yönlendirdik. Çevredeki ev ve iş yerleriyle ilgili önlemlerimizi alıyoruz' diye konuştu.

Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, trafik başka güzergahtan veriliyor.

RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI
RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI
RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI
RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI
RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI
RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI

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Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZE'DE HEYELAN; ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN YOLU KAPANDI - Son Dakika
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