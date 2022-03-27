Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı

27.03.2022 17:03

Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan ilçeye bağlı Ayder Yaylası yolu Kavak mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Çamlıhemşin-Ayder karayolu yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapanırken, vatandaşların ihbarı üzerine yolda geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Trafiğe kapalı yolda bölgeye gelen ekipler iş makineleriyle beraber yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı
Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı
Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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