RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI - Son Dakika
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RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI

22.03.2022 09:47
RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI

RİZE'nin Hemşin ilçesinde heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı.

RİZE'nin Hemşin ilçesinde heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. Ulaşımın eski güzergahtan verildiği bölgede ekipler, çalışma başlattı. İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde kar sularınının erimesiyle yamaçta heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu, ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım eski yol üzerinden sağlanırken, ekipler de yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI
RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI
RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI
RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI
RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZE'DE HEYELAN; DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI - Son Dakika
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