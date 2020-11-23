Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ardeşen- Çamlıhemşin ilçesi yolu 5'inci kilometresi Yamaçdere köyü mevkisinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. yüksek kesimden inen kaya ve toprak yığını nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolda, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

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