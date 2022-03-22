Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
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Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı

22.03.2022 10:45
Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı

Rize'de Pazar-Hemşin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize'de Pazar- Hemşin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Hemşin ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Pazar-Hemşin kara yoluna düştü.

Bölgeden geçen araç olmaması sayesinde herhangi bir kazanın olmadığı heyelanda yol trafiğe kapandı.

Ulaşımın alternatif yoldan sağlandığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri sürücüleri, bölgede kaya düşme riskinin devam etmesi sebebiyle çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahı kullanmaları konusunda uyardı.

Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı
Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı

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Hemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
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