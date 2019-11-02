Son Dakika Haberleri: Rize'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı
Son Dakika Güncel Rize'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı

Rize'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı

6 saat önce

Rize merkeze bağlı Pazarköy'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle köyün iç yolu trafiğe kapandı.

Rize'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı, System.String[]

Rize merkeze bağlı Pazarköy'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle köyün iç yolu trafiğe kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış Doğu Karadeniz'i etkisi altına aldı. Yağışlardan ötürü Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik toprak zeminin yola kaymasıyla köyün iç yolu trafiğe kapandı. Olay yerine gelen Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından önce toprak kayması olan bölge güvenlik altına alındı, daha sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. Heyelanın meydana geldiği bölgede toprak altında kalan herhangi bir araç olmadığı öğrenildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle bir başka alternatifi olan yolun 3 gün trafiğe kapalı kalacağını dile getiren Pazarköy köyü Muhtarı Harun Sait Er "Aşırı yağışlardan dolayı köyümüzün üst yol kısmında yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir heyelan oluştu. Özel İdare ekibi arkadaşlarımızla birlikte şuanda olay yerindeyiz. Sağ olsunlar yolu açmaya çalışıyoruz. Yine açmaya devam edeceğiz. Heyelan nedeniyle yolumuz 2-3 gün trafiğe kapalı olacak. Herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. Tüm vatandaşlarımız bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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