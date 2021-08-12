Rize'de heyelan riski bulunan yerde inek kurtarma operasyonu

RİZE - Rize'de heyelan riski olan bölgeden uzaklaştırılmak için uğraşılan hamile inek vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılabildi.

Olay Merkez'e bağlı Kale Mahallesi, Piri Peis Caddesi'nde saat 16.00 sularında meydana geldi. Yolun hemen alt kısmında bulunan yeni duvarın yağmur nedeniyle çökme riski olduğundan Ramazan Kazdal'a ait ev tahliye edildi. Kendi imkanlarıyla tahliye evde yaşayan 4 kişi kendileri çıktı ama evin ahırında bulunan inek korktuğu için yoldan yürümeyi reddederek olduğu yerde oturdu. Tüm komşuların toplanarak ineği kaldırma çabaları olumlu sonuç vermeyince çareyi yardım aramakta bulan Kazdal ailesi, nereyi aradıysa bir türlü çözüm bulamadı. Son olarak Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen aile olay yerine gelen İtfaiyeye ait vinç yardımı ile hamile ineği halatlarla bağlayarak bulunduğu yerden saat 22.40'ta çıkardı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin de yardımı ile çıkartılan inek veterinere gitmek üzere kamyonetin kasasına konuldu.

'Ben evden çıktım, hayvanımı orada bırakamazdım'

Uzun süre hamile olan ineği heyelan riski olan bölgeden uzaklaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren hayvan sahibi Nermin Kazdal "16.00'dan beri uğraşıyoruz. Hayvanı çıkartıyordum, yattı. Herkesi aradık hiç kimse oralı olmadı. Belediye burada bir duvar yaptı ondan sonra duvar çatladı. Gelmiş bana diyor 'Yamur yağınca kesinlikle burada durmayacaksın'. Bende evden çıktım, boşalttım evi ama hayvanımı orada bırakamam. Bende çıkarmak zorunda kaldım ama oldu böyle. Herkesi aradık, en son işte itfaiyeyi aradık da onunla çıkardık onu. Allah razı olsun onlardan. Aramadığımız yer kalmadı" dedi.