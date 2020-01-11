Rize'de heyelan yolu kapattı - Son Dakika
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Rize'de heyelan yolu kapattı

6 saat önce

RİZE'de meydana gelen heyelanda Örnek köyündeki yol, ulaşıma kapandı.

Rize'de heyelan yolu kapattı, System.String[]

RİZE'de meydana gelen heyelanda Örnek köyündeki yol, ulaşıma kapandı. Yol, belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Merkeze bağlı Salarha beldesi eski yolu üzerinde dün akşam saatlerinde etkili sağanağaın ardından heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu Örnek köyü mevkisindeki trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol, ekiplerce iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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