Rize'de heyelan yolu kapattı - Son Dakika

Merkeze bağlı Salarha beldesi eski yolu üzerinde dün akşam saatlerinde etkili sağanağaın ardından heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu Örnek köyü mevkisindeki yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol, ekiplerce iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Rize 'de heyelan yolu kapattı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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