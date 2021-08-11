Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul için rapor hazırlanıyor - Son Dakika

RİZE'de, 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışın yol açtığı sel ve heyelanlar ile ilgili hasar tespit çalışması sürüyor. AFAD ekipleri, 35 noktadaki heyelanlarda bahçesi hasar gören Elmalı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile ilgili çalışmayı tamamladı. Hazırlanacak raporla okul için karar verilecek.

Kentte, önceki gün öğle saatlerinde başlayıp, etkisini artıran şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara neden oldu. Yaklaşık 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışla su seviyesi yükselen bazı dereler taştı. İkizdere, Çayeli, Güneysu ve Kalkandere'de heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Ekipler, heyelan olan 35 farklı noktada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.Elmalı köyünde, heyelanla birlikte okul bahçesinin asfalt zemini kaydı. Toprak kayması nedeniyle bahçenin bir bölümü, dereye sürüklendi. AFAD ekipleri, okulla ilgili başlattığı inceleme çalışmalarını tamamladı. Bazı numuneler alındı ve hazırlanacak rapor doğrultusunda okulla ilgili karar verileceği belirtildi.