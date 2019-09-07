Rize'de heyelanda ev çöktü: 1 yaralı

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Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

İki buçuk aydır bulunamayan iki kişi için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok