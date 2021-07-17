Üye Girişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

17.07.2021 15:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakinen takip etmektedir. Alınması gereken tüm tedbirler alınarak, inşallah çok kısa zamanda daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Giresun'da, İzmir depreminde ne yapmışsak Rize'de de aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız ve vatandaşlarımızı yeni, sağlam, güvenli konutlarına taşımış olacağız." dedi.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere Köyü Tatlısu mevkisinde, selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem selden zarar görmüş hem de taşkın riski bulunan alanları incelediklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Bu çerçevede bilhassa selin yoğun hissedildiği Büyükköy, Madenli, Güneysu ve Muradiye ilçelerimizde hem dere güzergahı üzerindeki hem de taşkın riski altında kalma ihtimali olan binaları yerinde inceliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Ballıdare'de DSİ Genel Müdürlüğünün ıslah çalışmaları ihalesinin gerçekleştiğinin altını çizerek, "En kısa zamanda bu ıslah da tamamlanacak. Ancak görüntülerden de izlediğimiz kardeşlerimiz son anda kurtuldular. Ailemizden 9 kişi vardı. Mahmut kardeşimizi ve ailesini daha güvenli bir alana taşıyacağız. Onlara köyümüzde zemin+1 şeklinde altında ahırı üstünde evi olacak şekilde evlerini yapacağız. Bayramdan sonra da TOKİ Başkanlığımız burada ihale sürecini yürütecek ve bu çerçevede sürecimizi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

"360 konutun ihalesini gerçekleştiriyoruz"

Yapmış oldukları tespitlerde söz konusu ilçelerdeki konutların ihalelerini hazırladıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Çayeli merkezde 80 konut, Madenli'de 150, Büyükköy'de 70, Muradiye'de 60 konut olmak üzere merkezlerde 360 konutun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Güneysu'da daha önce yine risk taşıyan binaların dönüşümü için 100 rezerv konutumuz vardı. Bir de Rize merkezde Salarha ve Yağlıtaş'ta yine rezerv konutlar yapıyoruz. Rize genelinde arkadaşlarımız DSİ Genel Müdürlüğümüz, Afet İşleri Başkanlığımız, yine bakanlığımızın genel müdürlükleriyle yapmış oldukları çalışmalarda 665 tane taşkın riski altında bina, konut tespiti yaptık. Bu söylediğim yerlerde 660 bağımsız bölümü ilçeler bazında, yine merkezde olmak üzere inşasını gerçekleştiriyor olacağız."

"Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır"

Rize'de en azından taşkın riski altında kalan ve bu selden etkilenen tüm alanlara ilişkin çalışmaları başlatmış olacaklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selin olduğu günden beri vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yerinde onların rızasını almak, onların yaralarını sarmak adına da sürecimizi hızlı bir şekilde götürmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakinen takip etmektedir. Alınması gereken tüm tedbirler alınarak, inşallah çok kısa zamanda daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Giresun'da, İzmir depreminde ne yapmışsak Rize'de de aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız ve vatandaşlarımızı yeni, sağlam, güvenli konutlarına taşımış olacağız. Artık iklim değişikliğinin etkilerini hep söylüyoruz. Hem şiddet hem sayı olarak çok daha fazla hisseder hale geldik. Artık 100 yıllık, 200 yıllık yağışların bir anda yağdığını ve saatte 220 kilogram/metreküp yağışlarla artık bu enkesitlerin yetersiz olduğu bir sürece gidiyoruz."

"İklim değişikliğiyle mücadele etmek durumundayız"

Bu işin şakasının olmadığını anlatan Kurum, "Biz, iklim değişikliğiyle mücadele etmek durumundayız. Bakın işte yurt dışında da seller yaşandı Avrupa'da. Daha ulaşamadılar bile. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve şu an bütün yollarımız açık. İçme suyu verilmemiş köyümüz yok. Gidip vatandaşımıza dokunulmadık bir alanımız yok ve enkaz altında bir vatandaşımız yok. Hepsini olayın olduğu andan itibaren bir seferberlik ruhu içerisinde yürütmeye gayret gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Amacımız, hedefimiz, şehirlerimizin altyapısını bu iklim değişikliğine ilişkin süreçten en az etkilenecek şekilde onarmaktır, inşa etmektir." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede eylem planlarıyla birlikte projelerimizi Karadeniz Bölgesi'nden başlamak üzere gerçekleştireceğiz. Bu çalışmayı 1,5 yıl önce Araklı'da yaşanan seller sonrasında çok detaylı başlattık. O derelerdeki taşkınları 50 yıllık, 100 yıllık debilerle hesaplayarak bu taşkın riski altındaki yapıların tespitlerini DSİ Genel Müdürlüğümüzle AFAD'ımızla birlikte yaptık. Şimdi de bu çerçevede hızlı bir şekilde dün bu çalışmaların tamamını istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütün Rize genelindeki taşkın riski altındaki yapılara ilişkin çalışmalarımızı bilhassa Madenli, Çayeli, Muradiye, Güneysu ve Büyükköy olmak üzere yaptık. Yine merkezde de var bugün oralara bakacağız. Merkezdeki Salarha'ya doğru alanlarda da yine çalışmalarımızı başlatacağız. İnşallah 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitirip kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Murat Kurum, Ballıdere, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zehra'nın ölümünde acı detay! Başkasının kızı olduğunu düşünerek yardıma koşan baba yerde yatanın kendi kızı olduğunu gördü, feryatları yürek dağladı 17:16 Zehra'nın ölümünde acı detay! Başkasının kızı olduğunu düşünerek yardıma koşan baba yerde yatanın kendi kızı olduğunu gördü, feryatları yürek dağladı Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti 16:55 Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı 16:41 Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı
Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: 16:23 Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi 16:14 Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi Bir zamanların efsane isminden kötü haber! Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni trafik kazası geçirdi, durumu ağır 15:58 Bir zamanların efsane isminden kötü haber! Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni trafik kazası geçirdi, durumu ağır
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı 15:41 Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri 15:17 Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Son Dakika Haberleri
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
17:15 Zehra'nın ölümünde acı detay! Başkasının kızı olduğunu düşünerek yardıma koşan baba yerde yatanın kendi kızı olduğunu gördü, feryatları yürek dağladı
16:55 Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
16:37 Hırsızlığın böylesi görülmedi! "Amca üzerinde pislik var" diyerek yaşlı adamın, 40 bin liralık altınları çaldılar
16:22 Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı
15:57 Bir zamanların efsane isminden kötü haber! Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni trafik kazası geçirdi, durumu ağır
15:43 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu
15:36 Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi
15:23 Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın
Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı         
17:19
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı         
16:52
Aradığı aşkı Esra Erol'da değil, setlerde buldu! Ersan Örs görüntü alan gazetecilere sert çıktı Aradığı aşkı Esra Erol'da değil, setlerde buldu! Ersan Örs görüntü alan gazetecilere sert çıktı         
16:27
Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı         
16:18
Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
16:02
Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü! Kediye eziyet iddiasına soruşturma başlatıldı Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü! Kediye eziyet iddiasına soruşturma başlatıldı         
15:57
Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı         
15:32
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 17:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement