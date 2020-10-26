Rize'de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı - Son Dakika

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan önleyici duvarın yapımı sırasında meydana gelen heyelanda Çayırdüzü köy yolu ulaşıma kapandı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi.

Çamlıhemşin'in Çayırdüzü köyünde heyelan önleme çalışması kapsamında yola duvar örülmeye başlandı. Ekiplerin dün akşam saatlerinde çalışmayı tamamlayarak ayrıldığı sırada heyelan meydana geldi. Çayırdüzü köyü yolu ulaşıma kapanırken 4 ev de tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi. Köyde kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Rize Valisi Kemal Çeber de yetkililerle görüşerek köy yolunun bir an önce açılması ve heyelan önleyici duvarın tamamlanmasını istedi.