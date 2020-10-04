Rize'de Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de, 8 kök Hint keneviri ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, merkeze bağlı bir köyde uyuşturucu madde bulundurduğu ve yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği değerlendirilen şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda, A.H'ye ait ev ve eklentilerinde 8 kök Hint keneviri, 6 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ve kullanma aparatı ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.