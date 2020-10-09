Rize'de Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de 11 kök Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesine bağlı bir köyde uyuşturucu madde bulunduran ve yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği değerlendirilen şüphelilere ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, gerçekleştirilen operasyonda R.K, H.A. ve İ.A'ya ait ev ve eklentilerinde 11 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 12 gram kubar esrar ele geçirdi.

Üç şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.