Rize'de Hint keneviri operasyonu
2 saat önce
Rize'de 144 kök Hint keneviri ile 15 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:22 Kaynak: AA
'de 144 kök Hint keneviri ile 15 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma
Komutanlığı merkez ilçe ekipleri yaptığı araştırma ve saha çalışması neticesinde R.Y'nin (48) evinin çevresinde ve kendisine ait tapulu arazisinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.
Rize Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekiplerce şüphelinin evinde, bahçesinde, arazisinde yapılan aramada, 144 kök kenevir bitkisi, evin içerisinde 15 gram kubar esrar ve bir kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
R.Y. gözaltına alındı.
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