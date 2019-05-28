Son Dakika Haberleri: Rize'de Hint keneviri operasyonu
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Rize'de Hint keneviri operasyonu

2 saat önce

Rize'de 144 kök Hint keneviri ile 15 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.

Rize'de Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Rize'de 144 kök Hint keneviri ile 15 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma Komutanlığı merkez ilçe ekipleri yaptığı araştırma ve saha çalışması neticesinde R.Y'nin (48) evinin çevresinde ve kendisine ait tapulu arazisinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.
Rize Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekiplerce şüphelinin evinde, bahçesinde, arazisinde yapılan aramada, 144 kök kenevir bitkisi, evin içerisinde 15 gram kubar esrar ve bir kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
R.Y. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:22 Kaynak: AA
Kenevir, Rize, Güncel
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