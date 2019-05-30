Son Dakika Haberleri: Rize'de Hint keneviri operasyonu
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Rize'de Hint keneviri operasyonu

45 dakika önce

Rize'de 194 kök Hint keneviri ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Rize'de Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Rize'de 194 kök Hint keneviri ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Rize Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırma ve saha çalışması neticesinde C.A'nın (60) evinin çevresinde ve kendisine ait tapulu arazisinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.

Rize Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekiplerce şüphelinin evinde, bahçesinde ve evine 20 metre yakın mesafede bulunan arazisinde yapılan aramada, 194 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek ve içerisinde fişek ele geçirildi.

C.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:30 Kaynak: AA
Jandarma, Rize, Güncel
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