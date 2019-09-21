Son Dakika Haberleri: Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
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Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

6 dakika önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla Huser Yaylası'na kar düştü. Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği yayla, beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada yaşayan İsmet Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın beyaza büründüğünü belirterek, "Dün gece yağmur yağdı, hava soğuktu. Sabahın erken saatlerinde ise kar yağdı. Kar, bizim için de sürpriz oldu." dedi.

Çamlıhemşin, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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