Rize'de huzurevi, yaşlı ve bakım rehabilitasyon merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika

Rize'de hayırsever iş insanı Abdülkadir Kart tarafından yaptırılacak 100 yataklı huzurevi, yaşlı ve bakım rehabilitasyon merkezinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rize Valiliği ile hayırsever Kart arasında merkeze bağlı Pekmezli köyünde yapılacak huzurevi, yaşlı ve bakım rehabilitasyon merkezinin inşaatına ilişkin protokol imza töreni düzenlendi. Protokol, Vali Kemal Çeber ile hayırsever iş insanı Abdülkadir Kart arasında imzalandı.

Çeber, törende, Rize için önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Hayırsever iş adamına teşekkür eden Vali Çeber, şunları kaydetti:

"100 kişi kapasiteli yapılması planlanan bu proje ile birlikte değerli büyüklerimize daha güzel hizmetler sunabilme imkanı elde edeceğiz. Modern mimari ve Rize mimarisinin birleşimi ile yapılacak merkezle ilimiz için önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacaktır. Bilindiği gibi ilimizde gerçekleştirilen projelerin büyük bir kısmında hayırseverlerimizin önemli katkıları bulunmaktadır. Bugün protokolünü imzaladığımız ve ilimiz için önem arz eden bu proje de hayırsever işadamımız Rize eski milletvekilimiz Abdülkadir Kart tarafından hayat geçiriliyor. Kendisine ilimize vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyorum."

Hayırsever iş insanı Abdülkadir Kart ise Rize'ye hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılacak huzurevi, yaşlı ve bakım rehabilitasyon merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen protokol imza töreninde Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İdris Altuntaş da hazır bulundu.