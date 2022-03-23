Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu - Son Dakika
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Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu

23.03.2022 09:46
Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu

Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu Denizcilik Fakültesi öğrencileri bindikleri filika alabora olunca büyük panik yaşadı Rize'nin Derepazarı ilçesinde eğitim amaçlı kullanılan can filikası alabora oldu, içerisinde bulunan 14 üniversite öğrencisi ve 1 eğitmen...

Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu

Denizcilik Fakültesi öğrencileri bindikleri filika alabora olunca büyük panik yaşadı

RİZE - Rize'nin Derepazarı ilçesinde eğitim amaçlı kullanılan can filikası alabora oldu, içerisinde bulunan 14 üniversite öğrencisi ve 1 eğitmen kendi imkanlarıyla filikayı terk ederek kurtuldu.

Olay ilçeye bağlı Tersane mahallesi açıklarında meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde öğretim gören 14 öğrenci, gemi battığında kullanılacak olan 'can filikası' içerisinde eğitim aldığı sırada sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü filika bir anda ters döndü. İçerisinde bulunan ve dalgıçlık eğitimleri olan öğrenciler kendi çabaları ile filikadan dışarıya çıkmayı başardı. Sonrasında görenlerin haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkmayı başaran öğrenciler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu
Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu
Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu

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Üniversite, Derepazarı, Denizcilik, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu filika alabora oldu - Son Dakika
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