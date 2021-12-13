Rize'de içme suyu çalışmaları sürüyor - Son Dakika

DSİ'nin Rize ve ilçelerinde içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rize'de yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projedeki çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Rize civar yerler içme suyu projesi ile Kalkandere, Derepazarı, İyidere ilçeleri, Yolbaşı ve Kendirli beldeleri ile 31 köy yerleşim yerlerinin 2045 yılına kadar ihtiyacı olan 3,12 hektometre küp içme ve kullanma suyunu varda kaynaklarından temin edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje Rize civar yerleşimler birinci kısım, ikinci ve üçüncü kısım içme suyu isale hattı etaplarından oluşmaktadır. Birinci kısmı tamamladık. İkinci kısmı tamamlamak üzereyiz. Üçüncü kısmı ise önümüzdeki yıl ihale etmeyi planlıyoruz."

Yıldız, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında vatandaşlara memba kalitesinde içme suyu getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projemizin muhtevasında 123 kilometre çelik isale hattı, 32 yeni depo ve 4 mevcut depo bağlantıları ile tüm sistemin kontrol ve işletme işlerinin yapılabileceği SCADA otomasyon sisteminin kurulması yer almaktadır. Halihazırda birinci kısım ve ikinci kısım muhtevasında inşa edilen 21 yeni depo ile 5 mevcut depoya, varda kaynaklarından alınan suyun temini sağlanmıştır. Depolarımız çok şükür su ile doldu. Söz konusu depoların şebeke bağlantıları ilgili belediyelerce ve İl Özel İdaresince yapılacaktır. Şebeke bağlantılarının yapılması ile su kullanımına engel herhangi bir husus kalmayacaktır. Rizeli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."