Rize'de içme suyundan alınan KDV yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Rize Belediyesi, içme suyu tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Buna göre Rize Belediyesi, 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren sular için KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Güneysu Belediyesi daha önce su bedellerinde yüzde 20 indirime giderken KDV'yi de yüzde 8'den 1'e indirerek indirim oranını yüzde 27'ye çıkardı.

Ardeşen Belediyesi de KDV oranını yüzde 1'e indirdi.