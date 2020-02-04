Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazası - Son Dakika

Rize'de, 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı Uzunkaya mevkisinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Şevket Tibet (68), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Tibet'in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı Uzunkaya mevkisinde, 25 Ocak'ta, Şevket Tibet yönetimindeki 53 DU 475 plakalı kamyonet, Rize istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 RE 298 plakalı kamyonetle çarpışmış, kazada Fahriye Bildirici hayatını kaybetmiş, yaralanan 8 kişi tedavi altına alınmıştı.