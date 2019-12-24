Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı - Son Dakika

Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı

6 saat önce

Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde çıkan örtü yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı, System.String[]

Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde çıkan örtü yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine söz konusu noktalara itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Tunca beldesindeki örtü yangınına ekipler güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da gönderildi.

Kurtuluş ve Tunca'da alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ardeşen, Tunca, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı
İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
03:51 Vatikan'da geleneksel Noel ayini yapıldı - Son Dakika
03:30 Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
03:24 Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
03:22 BAE'den İsrail'e Hanuka Bayramı tebriği - Son Dakika
03:10 Mersin'deki noel ayinlerinde dualar, barış için - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 04:00:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]