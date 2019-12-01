Son Dakika Haberleri: Rize'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Rize'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Rize'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Rize'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abdullah Ayaz yönetimindeki 53 DL 541 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi'nde Tuncay Türüt yönetimindeki 53 AD 176 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ecrin Türüt, Ayşe Türüt ve Emine Ayaz yaralandı.

Yaralılar, Rize'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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