Rize'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
6 saat önce
Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Abdullah Ayaz yönetimindeki 53 DL 541 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi'nde Tuncay Türüt yönetimindeki 53 AD 176 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ecrin Türüt, Ayşe Türüt ve Emine Ayaz yaralandı.
Yaralılar, Rize'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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