Alınan bilgiye göre, M.R.B. yönetimindeki 53 M 0340 plakalı şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki 53 M 0503 plakalı dolmuş, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de iki dolmuşun çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı - Son Dakika

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