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Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi - Son Dakika

Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi

23.08.2021 18:43

- Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi Rize'de yaşayan besici Ömer Şerefoğlu'nun ineği binde 2 ihtimali gerçekleştirdi ve ikiz buzağı doğurdu.

- Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi

RİZE - Rize'de yaşayan besici Ömer Şerefoğlu'nun ineği binde 2 ihtimali gerçekleştirdi ve ikiz buzağı doğurdu.

Binde iki ihtimalle gerçekleşen ikiz buzağılama Şerefoğlu ailesini hayrete düşürdü. Bir buzağı beklerken ikiz buzağı ile karşılaşan Şerefoğlu ailesi durumdan oldukça memnun. Ahırında 25 hayvan bulunan Ömer Şerefoğlu 30 yıldır besicilik yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

"İkiz yavru bizi heveslendirdi"

Yaş itibariyle kısmen zorlandığını, fakat ikiz yavruyla birlikte tekrar hevesinin yükseldiğini belirten Ömer Şerefoğlu "Hayvancılık mesleğini 1990 yılından beri severek yapıyoruz. Çok karlı bir meslek olmamasına rağmen yine de yapıyoruz. Bu işte çalıştırmak için elemanda bulamıyoruz. Bazen öyle oluyor ki kendi gücümüzde yetmiyor. Haliyle yaşlandık, ben 73 yaşındayım. Zorlanıyoruz fakat böyle ikiz yavrular gelince işe olan hevesimiz açıkçası artıyor" dedi.

"Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim"

Esas mesleğinin hayvancılık olmamasına rağmen severek hayvancılık yaptığını söyleyen Şerefoğlu" Kurbanlık yetiştiriyoruz. Ayrı kesim yerimiz var. Senede altı veya yedi kurbanımız olur. Bundan ziyade süt veren ineklerimizin sütlerini pazara indiriyoruz. Bakkallara ve isteyen kişilere veriyoruz. Ayriyeten servisimiz de var. Esas mesleğim bu değil, zamanında çok çeşitli meslek gruplarında çalıştım. Son yıllarımızda ise hayvancılık işine girdik. Ne kadar daha yapabiliriz bilmiyorum fakat sağlığımız el verdiği sürece devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkiz buzağı doğduğuna ilk kez şahit oldum"

İlk kez ikiz buzağı doğduğuna şahit olduklarını anlatan Ömer Şerefoğlu "İlk kez ikiz buzağı doğduğuna şahit oldum. Farklı illerimizde, yörelerimizde olmuş olabilir ancak ben hiç duymadım. Çok sevinç veren bir durum. Her zaman tek buzağı beklerdik. Bu sefer ikiz buzağı oldu. İkizlerimiz dana. İki yıl sonra inşallah kurbanlık olacaklar" şeklinde konuştu.

Şerefoğlu "25 tane hayvanımız var. Bunların birkaç tanesi erkek. Kurbana yetişecek. Dört tane de bu sene doğan erkek buzağımız oldu. Daha da doğacak olanlar var. Erkek olduğu için biz onlara dana diyoruz. Karadeniz'de dişisine dana diyorlar. Erkeğine de buzağı diyorlar. Normalde erkeğine dana, dişisine ise dişi buzağı denir.

Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi
Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi
Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi
Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi

Rize, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de ikiz doğuran inek sahibini sevindirdi - Son Dakika


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