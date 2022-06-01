Rize'de ilkel teleferik kurarken dereye düşen kişi öldü

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ilkel teleferik kurmaya çalışırken dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Aslandere köyünde topladıkları yaş çayı taşımak için oğlu ile teleferik kurmaya çalışan Özdem Çeboğlu (58), hat çektiği sırada dengesini kaybederek Çağlayan Deresi'ne düştü.
Akıntıya kapılarak kaybolan Çeboğlu'nun cesedi, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu.
Çeboğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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