Rize'de ilkel teleferik kurarken dereye düşen kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de ilkel teleferik kurarken dereye düşen kişi öldü

01.06.2022 18:33
Rize'de ilkel teleferik kurarken dereye düşen kişi öldü

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ilkel teleferik kurmaya çalışırken dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ilkel teleferik kurmaya çalışırken dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Aslandere köyünde topladıkları yaş çayı taşımak için oğlu ile teleferik kurmaya çalışan Özdem Çeboğlu (58), hat çektiği sırada dengesini kaybederek Çağlayan Deresi'ne düştü.

Akıntıya kapılarak kaybolan Çeboğlu'nun cesedi, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu.

Çeboğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı Bebek Sahilinde Hayasızca Hareket Ettikleri Gerekçesiyle Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Bebek Sahilinde Hayasızca Hareket Ettikleri Gerekçesiyle Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: AA

Çağlayan, Fındıklı, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de ilkel teleferik kurarken dereye düşen kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de ilkel teleferik kurarken dereye düşen kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement