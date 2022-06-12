Rize'de ilkel teleferikten düşen 2 kadından biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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Rize'de ilkel teleferikten düşen 2 kadından biri öldü, diğeri yaralandı

12.06.2022 19:48
Rize'de ilkel teleferikten düşen 2 kadından biri öldü, diğeri yaralandı

Rize'de bindikleri teleferikten sırma telinin kopması sonucu düşen 2 kadından biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Rize'de bindikleri teleferikten sırma telinin kopması sonucu düşen 2 kadından biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Mollaveyis köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mollaveyis köyünde Nuray Özdemir (72) ve Sevda Bilaloğlu (52) isimli 2 kadın dolu yağışından olumsuz etkilenmemek için ilkel teleferiği kullandı. Özdemir ve Bilaloğlu seyir ettiği sırada oturdukları kısmı taşıyan telin kesilmesi sonucu teleferikten düştüler. Kazanın ardından olayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı 2 kadın Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nuray Özdemir Kaçkar Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sevda Bilaloğlu ise Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anını anlatan yaralı Sevda Bilaloğlu'nun oğlu Özdemir Bilaloğlu, "Bir anda dolu yağması sonucu, doludan kaçarken, bir anda teleferiğin kopması sonucu vahim bir kazaya denk geldik. 2'si de teleferikten düştüler. Annemin teyzesi maalesef hayatını kaybetti. Annemin hayati riski yok. Biz de bekliyoruz. İlerleyen saatlerde sağlık durumu ile ilgili detaylı olarak bilgilendirecekler bizi" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Nuray Özdemir, Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de ilkel teleferikten düşen 2 kadından biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

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