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Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi kurtarıldı

14.02.2022 11:52
Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi kurtarıldı

Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde, Hilmi E'nin Şakir S'den satın aldığı inek, ahırdan çıkarıldığı sırada kaçarak uçuruma düştü.

Bunun üzerine Hilmi E. ile Şakir S. hayvanı alabilmek için düştüğü yere indi.

Hilmi E'nin burada rahatsızlanması sonucu Şakir S, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu sedyeyle uçurumdan çıkarılan Hilmi E'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi kurtarıldı

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Hemşin, İnek, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de ineği için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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