Rize'de inşaat işçilerinin çalıştığı iskelenin çöktüğü anlar kamerada

İskelesinin çöküşü kameralara yansıdı

RİZE - Rize'de 13 katlı binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskele çöktü. İskeledeki 2 işçi düşerek yaralandı.

Olay merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde yapımı devam eden 13 katlı bir binanın dış cephe mantolama işini yürüten işçilerin işleri bittikten sonra sökmek istedikleri iskeleyi bir anda çöktü. Kazada iskelede bulunan Nedim Sanlav ve Mehmet Selim ilbilgi 2 metre yükseklikten çöken iskeleyle beraber yere düştü. İskelenin çöktüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine ayakta tedavi etti.

İskelenin çökme anı ise bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.