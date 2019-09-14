Son Dakika Haberleri: Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
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Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

53 dakika önce

Rize'de, mantolaması yapılan bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı, System.String[]

Rize'de, mantolaması yapılan bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Mermerdelen Mahallesi'ndeki 13 katlı bir binanın dış cephe mantolama işini bitirdikten sonra iskelenin sökme işlemlerini yapan işçiler Nedim Sanlav (26) ve Mehmet Selim İlbilgi (20), iskelenin çökmesiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Hafif şekilde yaralanan işçiler için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin tedavi amacıyla hastaneye gitmeyi ise kabul etmedikleri öğrenildi.

Bu arada, iskelenin çökme anı da bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Selim Kiraz, İşçi, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:42 Kaynak: AA
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