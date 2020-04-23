Rize'de inşaat malzeme deposunda yangın - Son Dakika

Rize'de inşaat malzeme deposunda yangın
6 saat önce
RİZE (İHA) – Rize'de bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
RİZE (İHA) – Rize'de bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Pehlivantaşı Mahallesi'nde saat 21.30 sularında bir inşaat firmasına ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ofis olarak kullanılan inşaat deposuna ait konteynerde meydana gelen yangının çıkış nedeni belirlenemezken, tamamen söndürülen yangın sonunda tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının hemen yan tarafta bulunan kamyona sıçramadan kontrol altına alınması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. - RİZE
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:54 Kaynak: İHA
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