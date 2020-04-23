Rize'de inşaat malzeme deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Rize'de inşaat malzeme deposunda yangın çıktı

RİZE - Rize merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesinde akşam saat 21.30 sularında bir inşaat firmasına ait depoda yangın çıktı.

Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ofis olarak kullanılan inşaat deposuna ait konteynerde meydana gelen yangının çıkış nedeni belirlenemezken, tamamen söndürülen yangın sonunda tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının hemen yan tarafta bulunan kamyona sıçramadan kontrol altına alınması ise olası bir faciayı önlemiş oldu.