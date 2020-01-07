Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

RİZE (İHA) – Rize'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

RİZE (İHA) – Rize'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Fıçıtaşı Mahallesi Yalı Caddesi'nde yapımı devam eden hükümet konağı, belediye, emniyet ve jandarmanın yer alacağı dev kompleksin inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan 55 yaşındaki Dursun Erol Atmaca yüksek seviyeden asansör boşluğuna düştü. Sert zemine düşen Atmaca için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Hükümet, İşçi, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı!
Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
20:16 NATO Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika Haber
20:12 Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz - Son Dakika Haber
19:58 Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar - Son Dakika Haber
19:50 Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi - Son Dakika Haber
19:46 Uçan otomobilden sonra taksiye de az kaldı: Uber ve Hyundai'den ortak hava taksi projesi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]