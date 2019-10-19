Son Dakika Haberleri: Rize'de İntihar: ilk duvara sonra kalbine sıktı
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de İntihar: ilk duvara sonra kalbine sıktı

Rize'de İntihar: ilk duvara sonra kalbine sıktı

46 dakika önce

Rize'de İbrahim Hakkı Öztürk isimli vatandaş silahla canına kıydı.

Rize'de İntihar: ilk duvara sonra kalbine sıktı, System.String[]

Rize'de İbrahim Hakkı Öztürk isimli vatandaş silahla canına kıydı.


Olay Rize Merkeze bağlı Müftü Mahallesi 1 No'lu Fatih Sokak Afet Evleri Konutları B2 Blok 6'ncı katında meydana geldi.


Tek başına yaşadığı ve Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İbrahim Hakkı Öztürk'ün (30) evinden önce bir el silah sesi duyuldu. Yaklaşık 20 dakika sonra ise ikinci bir silah sesi daha duyuldu. Öztürk'ün yaşadığı dairenin kapısı olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından kırılırken, Polis ekipleri Öztürk'ü oturma odasının koltuğunda kalbinden vurulmuş halde buldular. İlk kurşunu duvara sıkan Öztürk'ün 2. Kurşunu kalbine sıktığı öğrenildi.


Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapılırken, Öztürk'ün cesedi Ambulans ile Rize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - RİZE

İbrahim Hakkı, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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